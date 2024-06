Palmeiras x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Verdão mira a liderança da Série A do Brasileiro e o Braga está de olho no G4. este duelo terá a narração de Marcus Cassino

Palmeiras e Bragantino jogam nesta quinta-feira (20/6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Este jogo fecha a 10ª rodada do Brasileirão. Para o Verdão, uma vitória o manterá na briga pelo primeiros lugares, já que tem 17 pontos. E, pode até assumir a liderança, desde que vença e ocorra empate entre Flamengo e Bahia, que se enfrentam pouco antes, no Rio.

Mas o Braga também vem bem. E se vencer, vai para o G4. Este jogo é de alto nível e você não pode perder nada dele. E o melhor é acompanhar a grande cobertura que a Voz do Esporte preparou. A cobertura começa bem antes, às 20h, com um esquenta de primeira. E assim que a voa rolar, Marcus Cassino está na narração.