Everson desabafa após derrota do Atlético: ‘Vergonhoso tomar oito gols em dois jogos’

Goleiro sai irritado com seus companheiros após mais uma derrota por goleada; desta vez para o Vitória, no Estádio do Barradão

Na última segunda, o Galo perdeu para o Palmeiras em sua arena, e agora saiu derrotado no Barradão. Assim, Everson, que participou das duas partidas, desabafou ao final do duelo contra o time Rubro-Negro.

O volante Battaglia, aliás, afirmou que o time tem que competir mesmo com os desfalques. Para o jogo contra o Vitória, o técnico Gabriel Milito, não contou com os atacantes Hulk e Paulinho, que estavam suspensos, além de jogadores machucados ou servindo suas seleções na Copa América, nos Estados Unidos.

“Pedimos desculpas pela derrota. Com desfalques ou sem, somos um grupo que tem que competir. Foi um jogo difícil. O que nos resta é trabalhar para se recuperar da derrota”, resumiu o jogador argentino.

Atlético volta a campo no domingo em seus domínios

O Galo volta a campo no domingo (23) quando receberá o Fortaleza, em sua Arena. Aliás, com as derrotas, o time ocupa agora o 10º lugar do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, em nove jogos.