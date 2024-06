Copa América 2024: conheça as seleções do Grupo A

Atual campeã continental e do mundo, Argentina é a cabeça de chave e favorita da chave Crédito: Jogada 10

A Copa América 2024 vai começar. Atual campeã do mundo e da competição continental, a Argentina dá o pontapé inicial nesta quinta-feira (20), às 21h (de Brasília), contra o estreante Canadá, em Atlanta, nos Estados Unidos. A Albiceleste, que terá o craque Lionel Messi em sua sétima e última participação no torneio, é a cabeça de chave e também favorita do Grupo A, que ainda conta com Peru e Chile. Veja abaixo as principais informações sobre o Grupo A: Veja a tabela da Copa América 2024! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Argentina Atual campeã mundial e da Copa América, a Argentina disputa a competição continental pela 44ª vez. E busca se isolar como a maior campeã do continente. Em 2021, a Albiceleste superou o Brasil na decisão, no Maracanã. Assim, igualou o Uruguai com 15 títulos. O grande destaque da seleção argentina é Lionel Messi. O astro disputará o torneio pela sétima e última vez. Esta também pode ser a última competição oficial do craque representando o seu país. Afinal, a sua presença na Copa do Mundo de 2026 não está garantida.

Convocados

Goleiros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) e Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores: Nicolás Tagliafico (Lyon), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Germán Pezzella (Real Betis), Marcos Acuña (Sevilla), Nehuén Pérez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United) e Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Apoiadores: Leandro Paredes (Roma), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Real Betis) e Alexis Mac Allister (Liverpool)

Atacantes: Julián Álvarez (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Ángel Di María (Benfica), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United) e Lautaro Martínez (Inter Milan) Peru Após voltar a disputar a Copa do Mundo depois de 36 anos, o Peru foi vice-campeão da Copa América de 2019 e quarto colocado na edição de 2021. Entretanto, a geração peruana envelheceu. Assim,não conseguiu a classificação para o Mundial de 2022, no Qatar, e amarga a lanterna nas Eliminatórias da Copa de 2026. Bicampeão da Copa América (1939 e 1975), a seleção peruana tem problemas como a alta idade dos principais jogadores. Exemplo é o capitão Paolo Guerrero com 40. Há, também, a falta de experiência da maioria dos convocados. Dez atuam no Peru e outros 10 possuem cinco ou menos jogos pela seleção. Convocados

Goleiros: Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) e Pedro Gallese (Orlando City)

Defensores: Luis Advíncula (Boca Juniors), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (Girona), Luis Abram (Atlanta United), Marcos López (Feyenoord), Miguel Araujo (Portland Timbers), Anderson Santamaría (Santos Laguna) e Oliver Sonne (Silkeborg)

Apoiadores: Piero Quispe (UNAM), Sergio Peña (Malmö), Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente) e Christian Cueva (sem clube)

Atacantes: Paolo Guerrero (Universidad César Vallejo), Andre Carrillo (Al-Qadsiah), Edison Flores (Universitario), Andy Polo (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Franco Zanelatto (Alianza Lima) e José Rivera (Universitario)