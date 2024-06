Clube nega acordo com Wesley Safadão para atuar em jogo do Brasileiro

Wesley Safadão não vai jogar no Treze da Paraíba , confirmou o treinador Waguinho Dias. Ele negou que o clube esteja negociando para que o cantor se torne jogador profissional de futebol . O time, que compete na Série D do Brasileiro, é patrocinado pela casa de apostas do cantor. Aliás, durante uma coletiva de imprensa, o treinador esclareceu que a notícia era apenas uma estratégia de marketing.

“É uma situação que fico feliz, porque uma pessoa como é Wesley, que representa toda essa cultura do Nordeste, e vestir a camisa do Treze como veste, estar feliz com ela, para nós é uma honra”, concluiu o treinador do Treze.

Safadão contou sobre ‘convite’ na web

O cantor afirmou nesta semana que tinha recebido um convite para jogar futebol profissional. Aliás, ele compartilhou sua rotina de preparação através das redes sociais. Ele jogaria por uma equipe paraibana em um compromisso da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, no momento do vídeo, ele vestia a camisa do Treze. Contudo, o clube desmentiu.

“Acabei de ser contratado por um time da Paraíba, para jogar o último jogo. Vou entrar com 20 minutos do segundo tempo. Preciso estar pronto. É nosso terceiro dia de treino. Estou só aquecendo e já estou morto”, relatou o cantor em tom de descontração.