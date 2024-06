Camisa colorida da Alemanha bate recorde histórico de vendas

“A camisa rosa é a de maior venda entre os uniformes de visitante na história de toda a seleção alemã. Estamos encantados com o aumento do entusiasmo com a Euro e a contínua alta demanda por camisas” disse Oliver Brüggen, porta-voz da Adidas, em entrevista à emissora Sky e à DPA.

Os fãs preferem camisas com os nomes de Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala e Florian Wirtz. Aliás, a Alemanha usou o uniforme na vitória de 2 a 0 sobre a Hungria na quarta-feira (19).

Inicialmente, a camisa causou dúvidas por fugir do padrão usual, que geralmente inclui cores como verde ou vermelho para os uniformes visitantes. O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf, acredita que o sucesso da camisa se deve ao seu estilo “fashion” ou à representação da diversidade.

Camisa vale muito

A Alemanha e a França dividem o posto das seleções que mais lucram com suas camisas na Eurocopa. Tal informação é oriunda de um estudo da empresa DBRS com relação aos seus vínculos com as fornecedoras de material esportivo. As campeãs mundiais arrecadam 54 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) apenas com essa renda.