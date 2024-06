Botafogo teria interesse em zagueiro do Napoli

O Botafogo teria mais um nome no radar para a defesa: trata-se, então, do zagueiro Natan, do Napoli, da Itália. A informação do suposto interesse alvinegro no xerife é do jornalista italiano Gianluigi Longari, nesta quinta-feira (20), no X, o antigo Twitter.

Natan tem contrato com o Napoli até junho de 2028. O Botafogo, assim, tentaria a contratação do defensor por empréstimo.