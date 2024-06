Botafogo anuncia renovação com Tiquinho Soares

O jogador de 33 anos tinha contrato até 2024, mas com cláusula de renovação automática até 2025, com base em metas que deveriam ser alcançadas até setembro. A grande questão entre as partes foi a valorização salarial.

Aliás, Tiquinho Soares encara um 2024 difícil. Além da morte do pai, o artilheiro ainda desfalcou o Botafogo por quase dois meses no Brasileirão e na Copa Libertadores por causa de grave lesão muscular na coxa direita sofrida no fim de abril.

Depois de não encarar o Grêmio, Tiquinho, entretanto, ganhou também folga diante dos paranaenses para amenizar a dor de perder o pai. No Nilton Santos, a torcida ergueu uma bela faixa com a imagem do atacante ao lado do senhor José Nilton e com os dizeres: “Tiquinho, estamos com você.”