Álvaro Pacheco não resiste a péssimo início e deve ser demitido do Vasco

Álvaro Pacheco está na corda bamba no Vasco. A derrota para o Juventude, por 2 a 0, nesta quarta-feira (19), pode ter sido o fim da linha do comandante português, mesmo com ele dando coletiva após o apito final.

Segundo o “ge”, a diretoria já prepara a demissão do técnico, que perdeu a terceira partida nas quatro em que esteve à frente do Cruz-Maltino. A demissão deverá ser efetuada na chegada da delegação ao Rio de Janeiro, na quinta-feira (20). Felipe Loureiro, recém-contratado para Diretor Técnico, pode ser o interino, de acordo com informações do canal “Atenção Vascaínos”.

Pedrinho, que não esteve no jogo e segue no RJ, deverá comunicar português da decisão. O retorno à capital carioca, aliás, atrasou devido a um tiroteio no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, e teve a logística modificada.