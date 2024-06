Primeira escola de Neymar faz homenagem e craque se emociona

Vida de Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior, nasceu em 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes, São Paulo, e teve uma infância humilde, mas desde cedo, demonstrou talento para o futebol, incentivado por seu pai. Aos 11 anos, ingressou nas categorias de base do Santos FC, onde rapidamente se destacou pelo seu talento e habilidade.

Neymar estreou no time principal do Santos em 2009, aos 17 anos, e rapidamente se tornou uma estrela. Aliás, ele contribuiu para a conquista de vários títulos, incluindo a Copa do Brasil (2010) e a Copa Libertadores (2011), três campeonatos paulistas (2010, 2011 e 2012) e uma Recopa (2012), o que aumentou sua fama internacional.

Em 2013, após várias especulações sobre seu futuro, Neymar foi vendido ao Barcelona, marcando o início de sua carreira na Europa e consolidando sua posição como um dos principais jogadores de futebol do mundo.

Após 4 anos no time catalão, foi transferido para o PSG sendo a maior transação da história do futebol na época. Contudo, atualmente, o craque defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita e se recupera de grave lesão no joelho.

