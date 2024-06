Para espantar crise, Fluminense aposta em manter escrita contra o Cruzeiro

Belo Horizonte, MG - Brasil - 10/05/2023 - Mineirão - Campeonato Brasileiro, quinta rodada, jogo entre Fluminense x Cruzeiro. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga磯, seu uso comercial estᠶetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im᧥n para uso solamente institucional y distribuici㮮 El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club Crédito: Marcelo Goncalves

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Afundado na penúltima colocação, o time carioca necessita voltar a vencer para deixar a zona de rebaixamento e espantar a crise. Assim, o clube tenta manter uma escrita de quase seis anos sem perder para o Cruzeiro, adversário desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa forma, o último tropeço do Tricolor diante da equipe celeste aconteceu no dia 25 de agosto de 2018, por 2 a 1, no Mineirão. Desde então, foram cinco vitórias (quatro delas seguidas) e um empate.

As últimas quatro vitórias aconteceram tanto pelo Brasileirão, em 2023, quanto pela Copa do Brasil, no ano de 2022. Nas duas últimas vezes em que esteve em Minas Gerais para encarar a Raposa, o Fluminense estufou a rede cinco vezes e não sofreu gols. Na temporada passada, Germán Cano e Bruno Rodrigues (contra) marcaram os gols do triunfo, fora de casa, enquanto Leo Fernández, que foi para o Peñarol, garantiu a vitória no Maracanã. Em 2022, o argentino também estufou a rede em Belo Horizonte, enquanto Arias e Nathan completaram a vitória por 3 a 0 pela Copa do Brasil. Semanas antes, novamente Cano e Manoel garantiram a vantagem no Maracanã, enquanto Oliveira descontou.