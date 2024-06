Pacheco vê Vasco nervoso contra o Juventude

“Meus jogadores foram em busca do resultado, mas não da forma correta, faltou o jogo posicional. Tivemos algumas decisões precipitadas, mas mesmo assim tivemos a oportunidade de fazer o gol de empate. E no último minuto sofremos o segundo gol. É um momento complicado, mas temos que continuar trabalhando para estarmos mais preparados no próximo jogo. Não posso desistir e nem duvidar das minhas capacidades. Estamos passando por um momento que não queríamos, mas temos que trabalhar e focar”, completou Pacheco.

Panorama no Brasileirão

Apesar de mais um tropeço, o Vasco segue fora da zona de rebaixamento no Brasileirão. No entanto, a situação é delicada, afinal, o Cruz-Maltino é o 16º, com sete pontos. Abaixo do time de Pacheco encontram-se apenas Corinthians (7), Grêmio, Fluminense e Vitória (6). Do quarteto, aliás, o Tricolor e o Rubro-Negro têm jogos a menos.

O Cruz-Maltino, inclusive, tem a pior defesa do Brasileirão, com 21 gols sofridos. Nessa tentativa de se recuperar, o time de Álaro Pacheco agora recebe o São Paulo, no próximo sábado (22), às 21h30, em São Januário.