Liverpool apresenta Arne Slot como novo treinador

“Eu diria enérgico, devido às férias que tive. Entusiasmado e muito ansioso por esta nova aventura, que está aqui. O Centro de Treinamentos é fantástico, a equipe vai voltar aos trabalhos nas próximas semanas e, portanto, estou ansioso por este começo após um período fantástico no Feyenoord”, disse o técnico ao site oficial do Liverpool.

Agora é oficial. Arne Slot é o novo treinador do Liverpool. O holandês de 45 anos foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (19) e após conhecer as instalações do clube, afirmou que está ansioso para que esta “nova aventura” comece o mais rápido possível.

“Acho que isso aconteceu por algumas razões. Primeiro e acima de tudo, pela despedida do Jurgen, que foi muito especial pelo que vi. Foi no mesmo dia em que saí do Feyenoord, mas vi algumas coisas e houve até mais algumas despedidas. Portanto, acho que foi justo para ele, para o clube e para os torcedores esperar um pouco até minha chegada. Deixei o Feyenoord em uma boa situação e estou chegando ao clube que o Jurgen também deixou em uma boa situação”, explicou.

Arne Slot ainda destacou a era que o alemão marcou no futebol, com a ajuda de Pep Guardiola, após o fim da rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

‘Uma nova rivalidade no futebol europeu surgiu devido ao Jurgen’

“Tenho 45 anos, acompanho futebol há muito tempo e acho que esta era, onde todos olhavam para o Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi e a rivalidade com o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo… isso acabou, e uma nova rivalidade no futebol europeu surgiu devido ao Jurgen. Ele treinou o Liverpool e o Guardiola, o Manchester City, e acho que para todos os que gostam de futebol foi uma era fantástica. Vi muitos jogos do Liverpool e do Manchester City, e a Premier League é, provavelmente, a melhor liga atualmente. Jurgen fez um trabalho tremendo e estou muito feliz com isso como torcedor. Ele deixou o Liverpool na melhor forma possível. Grande equipe, grandes torcedores e estou ansioso”, disse o holandês.