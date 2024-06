Inter trabalha para ter Alan Patrick e Lucca diante do Grêmio

Com lesões musculares na coxa esquerda, meio-campista e atacante devem retornar aos gramados no clássico deste fim de semana

Alan Patrick e Lucca participaram do treino do Inter na manhã desta quarta-feira (19), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A dupla se recupera de lesão muscular e pode retornar no clássico diante do Grêmio neste fim de semana. A informação é da Rádio Gaúcha.

Lesões no Inter

Aliás, ambos sentiram um desconforto muscular na coxa esquerda. A lesão do meio-campista no jogo diante do São Paulo, quinta-feira (13/06), no Majestoso. A contusão do atacante aconteceu antes da partida contra o Vitória, domingo (16/06), no Barradão.

Alan Patrick e Lucca estão relacionados, mas não devem entrar em campo no jogo entre Internacional e Corinthians. Assim, Eduardo Coudet pretende escalar Aránguiz no meio-campo, com Wanderson, Hyoran e Alario formando um trio no ataque. O Colorado busca uma vitória para se manter na parte de cima da tabela de classificação.