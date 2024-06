Everton Ribeiro celebra reencontro com o Flamengo, mas ressalta importância do jogo: ‘Valendo liderança’

Ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro reencontrará ex-clube nesta quinta-feira, no Maracanã

“Muito feliz de poder voltar ao Maracanã. Ainda mais feliz de estar jogando e disputar um jogo importante desse, valendo liderança, valendo as primeiras colocações. Quando eu vim para cá esse era o meu objetivo. Ter um time competitivo, com ambição. Isso meus companheiros têm me ajudado muito. Agora é desfrutar desse momento”, disse Everton Ribeiro, que deixou o Flamengo no fim do ano passado, após conquistar mais de 10 título pelo Mais Querido.

A partida entre Flamengo e Bahia nesta quinta-feira (20), no Maracanã, terá um sabor especial para Everton Ribeiro. Afinal, essa será a primeira vez que o jogador irá enfrentar o time carioca após a sua saída. Na véspera do confronto, Everton celebrou o reencontro, mas ressaltou a importância da partida.

“Poder rever meus amigos, a torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. Vai ser um jogo bom, um jogo de duas equipes com qualidade. Espero que a gente possa fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo”, completou.

Ribeiro é um dos principais nomes dessa nova era do Bahia, que faz parte do Grupo City. Com o camisa 10, o Tricolor de Aço briga pelas primeiras posições do Brasileirão.

“A gente vem fazendo um trabalho muito bem feito, acredito que a gente vem em uma evolução, fazendo frente a grandes equipes também. Então esse é o pensamento no Bahia, briga por títulos. Acredito que nos próximos anos a equipe vai se fortalecer cada vez mais e vai se acostumar a brigar novamente por grandes coisas. Nosso objetivo é esse ano ainda terminar muito bem e, se Deus quiser, campeão”, explicou.