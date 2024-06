Especialista explica possíveis punições de Abel por descumprir pré-contrato

Treinador do Palmeiras assinou um acordo com o Al-Saad, do Qatar, mas decidiu permanecer no Brasil. Caso está na Fifa Crédito: Jogada 10

A novela entre Abel Ferreira e Al Saad voltou a chamar atenção, após o volante brasileiro Guilherme, que joga no time qatari, revelar que todos esperavam a chegada do treinador português. O técnico, atualmente no Palmeiras, assinou um pré-contrato com o clube do Qatar, porém, optou por dar sequência à carreira no Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com isso, o Jogada10 conversou exclusivamente com o advogado Nilo Effiore, especialista em casos deste tipo. Ele explica que a maior punição que Abel Ferreira pode sofrer, neste momento, seria em questões financeiras.

“A quebra de um pré-contrato no contexto das regras da FIFA pode resultar em várias penalidades para as partes envolvidas. Em termos financeiros, a parte que rescinde o contrato sem justa causa pode ser obrigada a pagar uma compensação à outra parte. Esta seria calculada com base na remuneração e benefícios que seriam devidos ao técnico conforme o contrato existente ou um novo contrato”, explica o Doutor Nilo Effiore. Contudo, de acordo com o advogado, o Palmeiras não corre risco de sofrer punições. Apenas se o Verdão induziu Abel Ferreira a quebrar este contrato. Do contrário, a punição fica devidamente ao treinador. “Se um técnico rescindir um pré-contrato e retornar ao seu clube de origem, este clube não estará sendo punido apenas por readmitir o técnico. A menos que haja provas de que o clube de origem induziu a quebra do pré-contrato. A falta de provisão para sanções ou responsabilidade solidária reforça a ideia de que a principal consequência da rescisão injustificada de um contrato de técnico é o pagamento de compensação pela parte que quebrou o contrato, sem implicar diretamente o novo clube na responsabilidade financeira ou desportiva​​”, completa o advogado.