Danilo, lateral da Seleção, revela prioridades em retorno ao Brasil

Com contrato com o clube italiano até junho de 2025, o lateral planeja encerrar a carreira em, no máximo, três anos

“ A minha família é toda flamenguista, é uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, todas essas coisas, o pessoal para, vai fazer churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que ela chora. Falou do Flamengo, ela chora mesmo, se emociona”, explicou, em entrevista ao “Ge”.

“Estou planejando ainda aquilo que vão ser meus próximos anos como jogador de futebol. Não quero jogar até muito tarde, sempre falei isso. Dois ou três anos é o máximo que eu quero jogar. Mas, se em algum momento eu falar “quero voltar para o Brasil”, tem duas prioridades: Flamengo e Santos”, completou.

Contrato com a Juventus

Como mencionou na resposta anterior, Danilo pretende jogar, no máximo, por mais três anos. Atualmente, ele tem contrato com a Juventus, da Itália, até junho de 2025. Aliás, ele é um dos principais nomes do time italiano.

“Nesse momento, como você falou, eu tenho contato com a Juventus garantido até 2025, podendo ter mais um ano de extensão. E muito mais de eu falar que eu estou muito feliz na Juventus, que eu me sinto realizado, tem a ver com aquilo que é o meu papel lá também. Porque, acho que vocês sabem bem, aquilo que é o capitão no futebol europeu e principalmente na Itália, que é tão bairrista. É um papel muito mais do que… Afinal, é quase um trabalho, sabe? São muitas funções, muitas coisas que você desenvolve e trabalha no dia a dia, que não é fácil você deixar para trás de uma hora pra outra, né”, detalhou.