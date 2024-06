Carille fala de alívio com vitória do Santos

Respirando aliviado. Assim encontra-se Fábio Carille após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Goiás, nesta quarta-feira (19) pela 11ª rodada da Série B. O Peixe, aliás, vinha de quatro derrotas na competição, todas longe da Vila Belmiro. Assim, no reencontro com a sua casa, os paulistas voltaram a sorrir e também ao G4 da competição.

“Nesses momentos, quem sofre mais é família e amigos. Essa é a verdade. Todo mundo liga preocupado e você tenta não levar pressão para onde já tem mais pressão. Tentei dar uma preleção tranquila, estamos na parte de cima, tem muito o que acontecer. Faltam 27 jogos e o importante é estarmos ali no bolo para, na fase final, arrancarmos”, comentou Carille em entrevista coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o triunfo, o Santos está em quarto na Série B, com 18 pontos, dentro da zona de classificação para a Série A. Por outro lado, o primeiro fora está na cola do Peixe. Trata-se do Sport, com a mesma pontuação, mas dois jogos a menos. O começo irregular do Alvinegro Praiano e o vice no Paulistão fazem com que seu trabalho seja contestado por parte da torcida.