Botafogo planeja fechar a próxima janela com quatro novos reforços

O Botafogo estará ativo no mercado a partir do dia 10 de julho, data que marca a abertura da próxima janela internacional de transferências. Segundo o jornal “O Globo”, o clube alvinegro pretende encerrar sua atuação no vaivém com mais quatro novas caras novas no elenco. Em contrapartida, alguns atletas podem sair para o técnico Artur Jorge não trabalhar com um plantel inchado.

Até o momento, o Botafogo traçou “metade do caminho”. Afinal, já se acertou com dois reforços: o volante Allan e o atante Igor Jesus. O primeiro tem passagens por Vasco, Napoli e Seleção Brasileira, sagrando-se campeão da América, em 2019. Já o segundo é jovem, cria do Coritiba e chega para ser a sombra de Tiquinho. Ambos estavam no mundo árabe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Meia e zagueiro são as prioridades do Botafogo

Os próximos alvos são um meia que jogue pela esquerda e um zagueiro. Para a primeira posição, o clube mira Almada, do Atlanta United, dos Estados Unidos. Campeão do mundo, pela Argentina, em 2022, o hermano projeta uma carreira europeia, porém, até o momento, não recebeu ofertas do Velho Continente, algo que beneficia os cariocas. Outro nome na mira é o de Coutinho, ex-Barcelona, Liverpool e Inter de Milão. Ele, no entanto, dará prioridade ao Vasco, clube que o formou nas categorias de base.