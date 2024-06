Atlético divulga lista de relacionados com desfalques de peso contra o Vitória

Inicialmente, o Galo não poderá contar com os atacantes Paulinho e Hulk. Afinal, ambos foram expulsos na goleada sofrida para o Palmeiras , na última segunda-feira (17), na Arena MRV. Hulk, aliás, se envolveu novamente em uma polêmica com a arbitragem, enquanto o camisa 10 agrediu o lateral-direito Marcos Rocha e recebeu cartão vermelho.

O técnico Gabriel Milito, do Atlético, liberou a lista de relacionados para o jogo contra o Vitória, nesta quinta-feira (20), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. E a relação mostra a quantidade de problemas que o Galo tem para este compromisso.

No entanto, Milito vai poder contar com os retornos do goleiro Everson, o zagueiro Maurício Lemos e o volante Rodrigo Battaglia, que cumpriram suspensão contra o time paulista. Outro retorno é o de Mariano. O lateral foi liberado pelo departamento médico após recuperar de lesão na coxa direita.

Guilherme Arana, Alan Franco e Eduardo Vargas estão com as suas respectivas seleções nops Estados Unidos para a disputa da Copa América.

Veja a lista de relacionados do Atlético

Goleiros

Everson

Matheus Mendes

Gabriel Delfim