Projeto do potencial construtivo do estádio do Vasco é aprovado em segunda votação

Após 80 emendas, plenário votou de maneira positiva pelo PL. Falta, agora, a sanção do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Jogada 10

12 dias depois da primeira votação, aconteceu, nesta terça-feira (18), a segunda votação relacionada ao Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário, estádio do Vasco. Tal qual na primeira votação, os vereadores votaram a favor após a atualização do texto com 80 emendas, sugeridas tanto pelo clube, quanto pelos políticos. 44 dos 49 vereadores presentes na casa votaram "sim" – eram necessários 26 votos positivos. Somente Verônica Costa (Republicanos) e Marcos Braz (PL) não compareceram. Carlos Bolsonaro (PL), Cesar Maia (PSD), Dr. Marcos Paulo (PT), Luciana Boiteux (PSOL), e Waldir Brazão (União) não votaram. Agora, o projeto precisa apenas da sanção do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Os vereadores Pedro Duarte (NOVO), Alexandre Isquierdo (União Brasil), Tainá de Paula (PT), Paulo Pinheiro (PSOL), Willian Coelho (DC), Pablo Mello (Republicanos), Luiz Ramos Filho (PSD), Rosa Fernandes (PSD) e Rogério Rocal (PSD) discursaram. Eles falaram sobre a importância de São Januário na história do Rio de Janeiro e sobre as benesses que a reforma trará à cidade, em especial aos arredores do estádio, como as comunidades do Tuiuti, Mangueira e a própria Barreira do Vasco. Depois disso, o vereador Carlos Caiado (PSD), presidente da Câmara Municipal, suspendeu a sessão por 15 minutos. A votação aconteceu na volta, com os 49 vereadores votando a favor do projeto.