Flamengo pode contar com reforços importantes para enfrentar o Bahia

O técnico Tite deverá contar com retornos importantes para a partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. Afinal, nesta terça-feira (18), Cebolinha, Allan e Ayrton Lucas, desfalques nos últimos jogos, treinaram sem limitações e devem ser relacionados para o jogo de quinta-feira, no Maracanã. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Por outro lado, Bruno Henrique ficou fora do treinamento pelo segundo dia consecutivo. Ele se recupera de um quadro de virose. O atacante, aliás, jogou no sacrifício contra o Athletico, no domingo.