Dudu volta aos treinos e fica à disposição de Abel Ferreira

Dudu ficou de fora do embate do Atlético-MG por decisão da diretoria. Acreditava-se que ele se transferiria para o Cruzeiro, mas as negociações melaram. Agora, treinando sem restrições, ele será relacionado para o embate contra o RB Bragantino, nesta quinta-feira (20), em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante Dudu voltou a treinar no Palmeiras após todo imbróglio que levou o seu nome nos últimos dias. O camisa 7 tinha acertado sua transferência para o Cruzeiro, mas voltou atrás e decidiu permanecer no Verdão. Agora, ele está à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso.

Aliás, a volta do camisa 7 acontece em ótima hora. Afinal, o Verdão perdeu Lázaro, que se machucou contra o Atlético-MG, e Rômulo. Os dois estão no Núcleo de Saúde e Performance, cuidando de lesões na coxa, e estão fora do embate contra o RB Bragantino. Assim, Dudu aparece como uma opção para ocupar o lado esquerdo do ataque palmeirense.

Nas vitórias contra Vasco e Galo, o treinador voltou a utilizar uma formação com três atacantes. Agora, ele tem a possibilidade de mudar o esquema tático ou pode até dar uma oportunidade para Dudu. Tudo vai depender do esquema tático que Abel Ferreira vai optar. Por conta da grave lesão sofrida no joelho direito, o camisa 7 deve começar no banco de reservas.

Quem pode ganhar chance é Caio Paulista. Mesmo sendo lateral-esquerdo nas últimas oportunidades, ele pode atuar também como atacante. Além disso, Gabriel Menino também pode aparecer no time, mas Abel teria que abrir mão da formação com três atacantes.