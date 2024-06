Corinthians vende Raul Gustavo a clube da Hungria por R$ 1 milhão

Zagueiro não atuava pelo Corinthians desde abril, quando foi expulso em jogo da Sul-Americana. Ele estava fora dos planos do técnico

Na última semana, Raul Gustavo já havia acertado sua saída do clube do Parque São Jorg e. Contudo, o destino ainda estava em aberto, uma vez que o Tijuana, do México, também estava na jogada.

O zagueiro Raul Gustavo acertou sua transferência para o Ferencvaros, da Hungria. Pela negociação, o Corinthians receberá 200 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão), segundo o “Uol”. Além disso, o Timão terá direito a 20% de uma futura venda do jogador.

O defensor já viaja para a Europa nesta terça-feira (18) para assinar contrato de três temporadas com o clube húngaro. Raul Gustavo não estava nos planos do técnico António Oliveira, apesar de o setor não contar com um número excessivo de jogadores.

Raul Gustavo disputou apenas sete jogos na atual temporada. Além disso, a última imagem com a camisa alvinegra será negativa. Afinal, a última partida dele foi em 23 de abril, contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, quando acabou sendo expulso por empurrar o bandeirinha. Assim, ele deixa o Parque São Jorge sem deixar saudades.

Criado nas categorias de base do Timão, Raul Gustavo deixa o clube com 54 jogos disputados e seis gols marcados. Ele brigava por posição com Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá, Caetano e João Pedro Tchoca. Contudo, decidiu sair para ter mais oportunidades e também já cogitava uma mudança de ares.