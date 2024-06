Conmebol multa Fluminense por infrações no duelo com o Cerro Porteño

Tricolor é punido em 8 mil dólares (R$ 43 mil) devido à reincidência pelo uso de sinalizadores e bombas durante a partida Crédito: Lucas Mercon

A Conmebol decidiu multar o Fluminense por uso de sinalizadores e bombas durante a partida contra o Cerro Porteño, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Sendo assim, a punição é de 8 mil dólares (R$ 43 mil) devido à reincidência. A informação é do portal "ge". Dessa forma, a entidade denunciou o clube nos artigos Artículos 12.2 literal c) em concordância com o 27 do Código Disciplinário. Segundo este regulamento disciplinar, as multas aumentam de acordo com a quantidade de denúncias e fases da competição. Conforme relatos do delegado da partida, os seguintes fatos aconteceram ao longo dos 90 minutos.

1 – Aos 15 minutos, três sinalizadores foram acesos e uma bomba foi detonada na Tribuna Sul, onde se reúnem os torcedores do Tricolor;

2 – Aos 74 minutos, uma bomba explodiu na arquibancada Sul, ocupada pelos torcedores do clube; .

3 – Aos 78 minutos, uma bomba foi detonada na arquibancada Sul, ocupada pelos torcedores do Fluminense;

4 – Aos 80 minutos, outra bomba é detonada na arquibancada Sul ocupada pelos torcedores. + Leia mais: Diniz tenta estancar crise e fazer a engrenagem do Fluminense e voltar a girar Dentro das quatro linhas, os comandados de Fernando Diniz venceram por 2 a 1, com gols de Cano e Ganso. Nesse sentido, garantiu o primeiro lugar do Grupo A e a vaga nas oitavas de finais. Na próxima fase, a equipe carioca mede forças com o Grêmio, nos dias 13 e 2 de agosto.