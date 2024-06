Atlético acusa árbitro de mentir na súmula e ironiza: ‘Rodrigo Wright de Lima’

O Galo inicialmente alegou que os relatos na súmula não são verdadeiros. O clube mineiro, inclusive, utilizou o vídeo do dublador Gustavo Machado para mostrar a situação e desmentir o relato do árbitro.

Mais do que a grande goleada do Palmeiras sobre o Atlético, por 4 a 0, em Belo Horizonte, as polêmicas da arbitragem também marcaram presença no jogo na Arena MRV. O Galo, afinal, criticou a postura do juiz e o ironizou nas redes sociais.

O Atlético, no entanto, usou da ironia para criticar o árbitro Rodrigo Pereira de Lima. O clube lembrou dos problemas que teve com José Roberto Wright, que expulsou cinco jogadores do Galo em duelo contra o Flamengo, pela Copa Libertadores de 1981.

“Com qual adjetivo podemos definir a arbitragem de ontem? A julgar pela dublagem, uma conclusão é certa: o sr. Rodrigo “Wright” Pereira de Lima faltou com a verdade na súmula do jogo.”

No documento da arbitragem, o juiz explicou os dois cartões amarelos e o vermelho a Hulk por reclamação. O lance aconteceu no meio de campo, em uma disputa com Zé Rafael e Murilo. Rodrigo parou o lance e marcou falta no camisa 7 do Galo. Todavia, quando o atleticano levantou, pareceu reclamar de algo e foi advertido. Com diferença de quatro segundos, o árbitro deu os três cartões.