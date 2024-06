Justiça desiste de achar Marcelinho Carioca e aciona alternativa em processo

No processo judicial, Claudia Ferreira, que atuava como advogada de Ronan Maria Pinto, ex-presidente da empresa Saged (Santo André Gestão Empresarial Desportiva Ltda), alega que prestava serviços não remunerados adicionalmente para clientes e terceiros relacionados a Ronan. Aliás, entre esses terceiros estava Marcelinho, ex-jogador do Santo André entre 2007 e 2009.

Claudia afirma que, durante a internação de Sueli, mãe de Marcelinho, no Hospital do Câncer, Ronan pediu que ela fosse transferida para o Hospital Sírio-Libanês devido ao agravamento de sua condição de saúde.

Como Marcelinho estava em concentração e não podia acompanhar sua mãe, Ronan solicitou que Claudia cuidasse da situação, assinando contratos médicos como avalista e custeando o atendimento emergencial. Por ter arcado com as despesas do tratamento, Claudia entrou na Justiça cobrando R$ 123 mil de Marcelinho.

Advogado diz que judiciário falhou

O advogado de Marcelinho, Marlon Reis, afirmou que o ex-jogador não foi encontrado por uma falha do judiciário.

“Apenas recentemente tomamos conhecimento da existência do processo mencionado. É importante ressaltar que o Marcelinho não foi citado no seu endereço atualizado, o que revela uma falha no procedimento de notificação que não lhe pode ser atribuída”, afirmou.

Marcelinho Carioca nega ser responsável pela dívida

“No tocante ao mérito da ação, cumpre esclarecer que, conforme consta na própria petição inicial apresentada pela autora, Cláudia Ferreira, nenhuma responsabilidade pelas despesas a que ela se refere podem ser atribuídas a Marcelinho. Toda responsabilidade econômica pelo ocorrido recai exclusivamente sobre o Esporte Clube Santo André e seu então presidente, Ronan Maria Pinto”, continuou.