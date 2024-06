Filho de Lionel Messi responde se jogaria por Argentina ou Espanha

Por isso, o garoto de somente 11 anos de idade recebeu a pergunta sobre sua preferência sobre a seleção que defenderia, caso tivesse tal oportunidade. Apesar da ascendência familiar argentina, ele nasceu na Catalunha. Algo que, naturalmente, permite com que ele também jogue com a camisa da Espanha.

Com a trajetória lendária que seu pai construiu (e segue construíndo), Thiago Messi sabe que o futebol será tema muito presente na sua vida. Principalmente, se ele der sequência na ideia de se tornar jogador profissional. Atualmente, ele defende a base do Inter Miami, o mesmo clube de Lionel.

Apesar da pouca idade, Thiago disse para o jornalista espanhol José Ramón de la Morena que tem muito clara a sua escolha de momento. Ao ponto, aliás, de agregar que tentativas de convencimento por parte da outra nação, provavelmente, não teriam sucesso:

“(Gostaria de jogar) Com a (camisa) da Argentina… Eu nasci na Espanha, sim. (Mas) Não acho que eles possam me convencer.”

As palavras de Thiago Messi foram ditas após a disputa do Torneo Internacional LALIGA Futures. Competição com foco na categoria sub-12, ela contou com a participação de diversos clubes que jogam no Campeonato Espanhol. São os casos de Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla e Villarreal. Além dos citados, também estiveram no páreo Flamengo, Hassania Agadir (Marrocos), Inter Miami, IdeaSport e Orlando City.