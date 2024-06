Dudu, Palmeiras e Cruzeiro: caso vira alvo de memes na web

Logo depois de conversar com Dudu, o Cruzeiro apresentou uma oferta milionária ao atacante do Palmeiras, que topou a transferência. Porém, ao perceber a repercussão negativa, o jogador voltou atrás em sua decisão de ir embora.

Nas redes sociais, os “memes” apareceram imediatamente. A não ida do atleta fez com que torcedores relembrasse outras negociações que “melaram” após o anúncio. No Cruzeiro, Yeison Guzmán foi citado, além de mapas de calor do atacante pela Raposa.

O ponto chave de virada veio através de uma conversa com a torcida organizada Mancha-Alvi-Verde. Três integrantes da diretoria foram ao encontro do jogador e escutaram a sua versão. Os torcedores comprar o barulho do atleta e deram segurança de voltar atrás no acordo costurado.

Em meio as indecisões do atleta, o camisa 7 procurou a diretoria do Verdão para avisar que iria permanecer e pediu desculpas aos jogadores do elenco no último domingo (16).

Veja as reações