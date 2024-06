Corinthians x Bragantino (feminino), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Líder disparado do Brasileirão feminino, o Corinthians tem mais um duelo pela competição nesta segunda-feira (17/6). Enfrenta, às 18h (de Brasília), o Bragantino. O jogo será no Parque São Jorge, Com 34 pontos e invictas (11 vitórias e um empate), as Brabas devem confirmar o primeiro lugar geral na fase de grupos com uma vitória. Já o Bragantino, com 19 pontos, em sexto lugar, busca pontuar para se manter no G8, o que garante vaga às quartas. Esta partida terá a transmissão da Voz do Esporte. A partir das 16h30, começa o tradicional pré-jogo, com todas as informações sobre as equipes. E assim que a bola rolar, Christian Rafael está nas reportagens.

O jogo conta com João Miguel Lotufo nos comentários e tem as reportagens de Pedro Rigoni. Clique na arte acima e acompanhe este duelo pelo Brasileirão.