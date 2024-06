Cano iguala sua maior sequência sem gols pelo Fluminense

Na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, Germán Cano passou em branco mais uma vez pelo Fluminense. Assim, o argentino igualou sua maior sequência de jogos sem marcar com a camisa tricolor: sete partidas. Com o revés, a equipe carioca despencou na tabela e agora está na penúltima colocação, com apenas seis pontos.

Em 2024, a expectativa do torcedor era de que o argentino conseguisse manter o rendimento e os números dos anos anteriores. O atacante, no entanto, vive uma situação incomum no Tricolor e vê a escassez de gols incomodar. O atual Rei da América estufou a rede em 84 oportunidades somando 2022 e 2023, contudo, nesta temporada, só foi buscar a bola no fundo das redes cinco vezes.