Brasileirão Feminino: Grêmio vence Cruzeiro em campo encharcado e cola no G8

Sob uma forte chuva que encharcou o gramado do Sesc Campestre, em Porto Alegre, o Grêmio derrotou por 1 a 0 o Cruzeiro neste domingo (16), pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Giovaninha anotou o gol solitário aos 29 minutos da etapa final, um pouco depois de Vanessinha, da equipe mineira, ser expulsa.

Com o resultado positivo na condição de mandante, as Gurias Gremistas colam no G4 da competição nacional. Além disso, evitaram que as Cabulosas subissem na tabela.

O triunfo coloca as tricolores na nona colocação, agora com 17 pontos, um a menos do que o América-MG, mas com uma partida a menos em relação às rivais. Já o time celeste continua com 21 pontos, mas pode perder a quinta posição para o Bragantino no decorrer da rodada.