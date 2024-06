Botafogo encaminha renovação com Tiquinho Soares

Destaque do Alvinegro em 2023, atacante já tem acordo com o clube e deve assinar novo vínculo nesta semana

O Botafogo está perto de fechar a renovação de contrato do atacante Tiquinho Soares até o final de 2026. Artilheiro em 2023, o jogador segue sendo peça importante no time, com 22 jogos, seis gols e cinco assistências na atual temporada. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.

A diretoria alvinegra ainda não fechou todos os números, mas há o acordo principal com Tiquinho Soares. Além disso, o atacante deve assinar o novo vínculo ainda nesta semana.

Inclusive, o clube carioca e Tiquinho tiveram que paralisar as negociações nos últimos dias por causa do falecimento do pai de Tiquinho Soares na última sexta-feira. O atacante, desta forma, foi liberado do jogo contra o Grêmio e viajou para a Paraíba, seu estado natal.