Beraldo, da Seleção, é firme em resposta sobre adaptação ao PSG

“Acho que, com o tempo, vamos ganhando experiência. Acho que é uma nova língua, cultura, normal que amadureça mais. Saindo de casa, do conforto, indo morar longe de todos. Para vocês, pode ser surpresa eu ter começado jogando, mas eu me preparei desde que me entendo por gente para poder viver esse momento. Me preparei muito. Oportunidade poderia ser única e eu deveria abraçar de todas as formas. Foi o que fiz no PSG e na Seleção Brasileira”, disse o defensor.

Desde que chegou ao PSG, Beraldo já atuou em 24 jogos, sendo 21 como titular. Pela Seleção, estreou em março de 2024, em amistoso contra a Inglaterra em Wembley (vitória do Brasil por 1 a 0), sendo titular e atuando os 90 minutos. Jogou a partida inteira também contra a Espanha (3 a 3 no Santiago Bernabéu) e no empate por 1 a 1 com os Estados Unidos, no último compromisso da Seleção antes da Copa América.

Estreia do Brasil se aproxima

A Seleção Brasileira estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24), contra a Costa Rica. A delegação segue em Orlando até a próxima quinta-feira (20), quando embarca para Los Angeles, palco da estreia. Paraguai (28) e Colômbia (2 de julho) completam o grupo brasileiro.