Organizada do Palmeiras vai à casa de Dudu cobrar satisfações do atacante

Torcida pede transparência por parte do clube e do jogador, visto que o acordo firmado com o Cruzeiro pegou todos de surpresa

Membros da principal organizada do Palmeiras, inconformados com o anúncio do Cruzeiro em relação a um acordo com Dudu, foram até a casa do atacante na noite deste sábado (15) em busca de explicações. A informação é da ESPN.

Nas redes sociais, o perfil oficial da Mancha Alviverde cobrou transparência por parte do clube e do jogador, visto que o acerto com a Raposa caiu como uma bomba nos palmeirenses.

O Cruzeiro vai desembolsar 5 milhões de dólares (R$ 26,7 milhões) por Dudu, com contrato de quatro anos e opção de renovação por mais um. Além disso, o salário do atleta será maior em relação ao que ganhava no Verdão.