Massacre: Cuiabá goleia o Fortaleza e se afasta da zona de rebaixamento: 5 x 0

Equipe do Mato Grosso mostra força em seus domínios, faz grande jogo na Arena Pantanal, chegando assim ao 14º lugar do Campeonato Brasileiro

O time não tomou o menor conhecimento do Fortaleza na primeira etapa e aplicou sonoro 4 a 0. Clayson abriu os trabalhos logo aos três minutos, depois o lateral-esquerdo Ramon marcou um golaço, na sequência Jonathan Cafu fez o terceiro, enquanto Isidro Pitta anotou o quarto gol. O Fortaleza perdido em campo teve duas expulsões no primeiro tempo: O atacante Renato Kayser, e o zagueiro Brítez.

O resultado deixa o time do Mato Grosso em 14ª com sete pontos em nove jogos realizados. Já o Fortaleza fica com 10 pontos e ocupa 12ª colocação do Brasileirão.

O Cuiabá não teve piedade e goleou o Fortaleza, em seus domínios, na partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileir o realizado neste domingo (16), na Arena Pantanal. Clayson, Ramon, Jonathan Cafu, Isidro Pitta e Fernando Sobral fizeram os gols do massacre que terminou em 5 a 0.

No segundo tempo e com 11 contra 9 em campo, o time comandado por Petit administrou a partida, mas acabou chegando ao quinto gol marcado por Fernando Sobral em cobrança de pênalti.

CUIABÁ x FORTALEZA

Campeonato Brasileiro — 9ª rodada

Data: 16/06/2024

Local: Arena Pantanal – Cuiabá (MT)

Público e renda:

Gols: Clayson, 3’/1ºT (1-0); Ramon, 11’/1ºT; (2-0); Jonathan Cafu, 36’/1ºT; (3-0); Isidro Pitta, 56’/1ºT (4-0); Fernando Sobral, 8’/2ºT (5-0)

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves e Alan Empereur; Ramon (Rikelme, 14’/2ºT), Lucas Mineiro (Fillipe Augusto, 26’/2ºT) Denilson (Lucas Fernandes, 22’/2ºT) Max (Fernando Sobral, 3’/2ºT), Jonathan Cafu, Isidro Pitta (André Luis, 14’/2ºT) Clayson; Técnico: Petit FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; José Wellison (Hercules, 30’/2ºT) Matheus Rosseto (Renato Kayser, 21’/1ºT), Pochettino (Lucas Sasha, 3’/2ºT, Yago Pikachu, Breno Lopes (Kauan, 12’/2ºT) e Lucero (Pedro Augusto, 3’/2ºT) ; Técnico: Vojvoda

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Max (Cui); Breno Lopes, Jose Wellison (For)

Cartão Vermelho: Renato Kayser, 47’/1ºT; Brítez, 48’/1ºT (FOR)

