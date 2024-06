James Rodríguez responde sobre jogar no Boca Juniors

Com a nítida possibilidade de James Rodríguez não voltar para o São Paulo após à Copa América , ele foi questionado recentemente sobre um dos clubes a qual seu nome foi ligado, o Boca Juniors. Mais especificamente, sepois do amistoso onde a Colômbia venceu a Bolívia, por 3 a 0, no último sábado (15).

“Não, não. Isso (jogar no Boca Juniors) não está em minhas possibilidades. Não faz parte de meu projeto. Todavia, ainda falta muito para (decidir) isso. Quero jogar a Copa (América), viver o dia a dia aqui e, depois, pensar nisso.”

Antes de chamar a atenção do público em caráter global, James Rodríguez teve seus primeiros feitos mais marcantes como profissional justamente na Argentina. Logo após surgir no Envigado, o jogador hoje com 32 anos de idade desembarcou no país para defender o Banfield. Nesse ínterim, ele fez 50 jogos, marcou dez gols e foi uma das lideranças técnicas no último (e único) título nacional de elite do clube, o Apertura de 2009/2010.

Na mesma linha de raciocínio

As palavras do colombiano vão ao encontro do que tanto São Paulo como Boca falam sobre o tema. Também em entrevistas recentes, figuras como Júlio Casares (presidente do clube brasileiro) e Mauricio Serna (diretor do conselho boquense) negaram qualquer abordagem entre os clubes para tratar de uma possível transferência de James Rodríguez.