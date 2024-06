Internacional sofre gol no último minuto e perde para o Vitória

Colorado sai atrás no placar, empata na etapa final, mas sofre gol de pênalti no último lance

Com a derrota, o Internacional fica na décima colocação com 11 pontos, enquanto o Vitória vence pela primeira vez, deixa a lanterna e fica em 18º lugar com seis pontos. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Orlando Scarpelli, enquanto o Leão recebe o Atlético-MG, na quinta-feira (20), às 18h30, no Barradão.

O Internacional não teve uma grande atuação e não conseguiu evitar o pior resultado. O Colorado saiu atrás no placar, reagiu no segundo tempo, buscou o empate, mas perdeu para o Vitória por 2 a 1, neste domingo (16), no Barradão, pela 9ª rodada do Brasileirão. Willian Oliveira e Wagner Leonardo marcaram os gols que garantiram o primeiro triunfo da equipe baiana, enquanto Wesley descontou.

O jogo

Com o time modificado, o Internacional sofreu com a falta de entrosamento. Assim, o Colorado cometeu erros de posicionamento que deram a oportunidade para o Vitória dominar a partida no primeiro tempo. O Leão começou o jogo com muita intensidade e pressionou o erro da equipe gaúcha. Dessa forma, Willian Oliveira aproveitou o erro de Vitão e Thiago Maia na saída de bola para abrir o placar aos sete minutos.

O Vitória manteve a intensidade após abrir o placar e chegou a ampliar com Alerrandro, aos 18 minutos, após boa jogada pelo lado direito, mas o gol foi anulado por impedimento. O Inter, por sua vez, foi tentando se organizar. Apesar da dificuldade, o Colorado equilibrou as ações, mas não conseguia atacar. A primeira finalização saiu depois dos 30, com Wanderson, mas sem perigo.

O panorama mudou na etapa final. O Vitória chegou a assustar em uma jogada com Osvaldo, aos 13 minutos, mas o goleiro Fabrício fez um milagre. Entretanto, o Internacional era superior naquela altura do jogo. O Colorado cresceu com as mudanças de Eduardo Coudet e perdeu inúmeras chances, mas chegou ao gol de empate aos 36, com Wesley. No último lance, no entanto, o VAR identificou pênalti de Alario em Willian Oliveira, e Wagner Leonardo fez o gol da vitória do Leão.