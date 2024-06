Pedro se torna dúvida no jogo entre Athletico-PR e Flamengo

Camisa 9 não participa de atividade no Ninho do Urubu e pode ser preservado neste fim de semana

O Flamengo pode ter um outro desfalque importante no jogo diante do Athletico-PR, na Ligga Arena. Afinal, Pedro, artilheiro do time na temporada, é dúvida em campo. A informação é do “ge”.

Pedro está relacionado e viaja para Curitiba. No entanto, ele não participou do treino de bola parada neste sábado (15/06), no Ninho do Urubu. O camisa 9, dessa forma, corre risco de não ser titular em campo.