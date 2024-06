Zubeldía elogia São Paulo contra o Inter: ‘Tivemos as melhores chances’

Treinador gostou da atuação de sua equipe contra o Colorado, elogiou a atuação do goleiro Fabricio e já começa a pensar no Majestoso

O São Paulo ficou no empate sem gols com o Internacional, nesta quinta-feira (13), no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da igualdade, o técnico Luis Zubeldía elogiou a atuação da equipe. Na visão do treinador, o Tricolor teve as melhores chances da partida e celebrou o ponto conquistado pela força do elenco colorado, que na visão dele, é um dos melhores do Brasil.

“O que mais me chamou a atenção é que eles não tiveram oportunidade de gol. Isso, contra uma equipe que está entre as melhores do Brasileirão, é muito importante. Nós tivemos chances. Foi uma partida equilibrada, mas tenho a sensação que tivemos as melhores chances. Aliás, eles não geraram situações claras de gol”, disse Zubeldía, que prosseguiu:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Inter tem um elenco muito importante. Seu plantel é muito rico. Nós com jogadores de seleção, com lesões, creio que fizemos uma partida correta, boa. Tivemos as situações mais claras, tivemos momento para ganhar, mas o goleiro rival não nos deixou ganhar. Para nós, ter vindo aqui e competido bem nos dá tranquilidade de que a equipe não só depende de jogar bem no processo com a bola, mas de fazer um bom planejamento tático”, completou.