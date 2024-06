Tite cita equilíbro e pede preservação no calendário do futebol brasileiro

Flamengo x Sao Paulo - Campeonato Brasileiro - Estadio do Maracana - 17-04-2024 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Tite afirmou que o Campeonato Brasileiro apresenta equilíbrio após o Flamengo vencer o Grêmio no Maracanã por 2 a 1. O resultado recoloca o Rubro-Negro na liderança. "Este campeonato é muito equilibrado. O grupo é fundamental, sendo preciso estar no G4 nas últimas 10 rodadas para brigar pelo título", disse o comandante do Rubro-Negro. O treinador escalou inicialmente o Flamengo com Igor Jesus e Leo Ortiz no meio de campo. Depois, precisou substituir Igor, que saiu lesionado, por Luiz Araújo. Tite finaliza destacando todo o trabalho do seu grupo, afinal, o time tinha oito desfalques para o duelo contra o Grêmio.

“Perguntei ao presidente se eu podia ser pretensioso, ele disse que sim. Aí perguntei se ele sabia porque vencemos, ele respondeu: “Equipe”. Flamengo não é apenas os 11 jogadores que iniciam. É um grupo de trabalho. Está envolvida a torcida, a direção, a comissão e o grupo de atletas. Tivemos cinco convocados para seleções, três machucados, dois no primeiro tempo. Se não há equipe, grupo de trabalho, não se chega, inclusive com o apoio do torcedor”, afirmou Tite. Tite pede preservação no calendário do Brasileirão Tite, aliás, também aproveitou para falar sobre o calendário do futebol brasileiro. Desse modo, o Flamengo terá desfalques durante a Copa América. Arrascaeta e Delacruz, são os jogadores que mais farão falta no Rubro-Negro. “Racionalizar o calendário, deixar o dinheiro de lado e preservar a saúde e qualidade do espetáculo”, finalizou Tite.