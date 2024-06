Rojas desfalcará o Vasco após suspeita de concussão; entenda

O zagueiro Robert Rojas será desfalque do Vasco para o jogo contra o Cruzeiro, no domingo (16), em São Januário. O paraguaio sofreu uma suspeita de concussão após disputa aérea com Zé Rafael, aos 34′ da primeira etapa do duelo contra o Palmeiras , na última quinta (13), e precisou ser substituído.

Com sua ausência, a tendência é que João Victor retome sua posição. O zagueiro ex-Corinthians cumpriu suspensão diante do Palmeiras após receber o cartão vermelho direto contra o Flamengo, na sétima rodada.

Caso a recuperação do zagueiro ocorra bem, poderá voltar a ficar à disposição, então, contra o Juventude, na quarta-feira (19), em jogo que vale pela décima rodada do Brasileirão.

Rojas chegou por empréstimo oriundo do River Plate, a pedido do ex-treinador do Vasco, Ramón Díaz. O zagueiro de 28 anos tem 11 jogos pelo Cruz-Maltino na temporada, sendo dois pelo Brasileirão. Ele tem, porém, apenas 503 minutos no ano e ainda não participou de gols. Lembrando que o técnico Daniel Garnero preteriu o defensor, que não consta na pré-lista da seleção do Paraguai para a Copa América.