Resende se manifesta após denúncia de Jeffinho, do Botafogo

“O Resende FC recebeu com surpresa, por meio da imprensa, a atitude do jogador Jeffinho. Lamentamos que o atleta que encontrou as portas do clube abertas, aos 19 anos – idade que poucos clubes se dispõe a avaliar atletas aspirantes – tenha tido uma atitude incondizente com a verdadeira situação. Nosso carinho pelo atleta que recebemos, dos campos de pelada, e que chegou ao Lyon, se mantém o mesmo, mas refutamos a postura e atitude do staff do jogador, que vem conduzindo a questão de forma equivocada e, até mesmo, truculenta”, informou o Resende em nota divulgada pelo “ge”.