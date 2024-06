Neto pede desculpas a Jorge Sampaoli em julgamento; relembre o caso

O apresentador Neto, da Band, pediu desculpas ao técnico Jorge Sampaoli por ofensas feitas ao vivo no programa “Baita Amigos” no ano passado durante uma audiência por videoconferência no Tribunal de Justiça de São Paulo. A informação é do “Uol”.

O ex-jogador e ídolo do Corinthians admitiu ter agido de forma inadequada e pediu perdão, o que levou a juíza a suspender o processo por 30 dias para negociação de um acordo.