Gary Medel se torna, oficialmente, reforço do Boca Juniors

Jogador que defendia o Vasco desde julho de 2023, o zagueiro chileno Gary Medel é o mais novo reforço do Boca Juniors. Esta será a segunda passagem do atleta de 36 anos em La Bombonera, tendo defendido o clube de Buenos Aires entre 2009 e 2011.

A negociação não angariou custos em relação a taxa de transferência, já que Medel chegou a um acordo para deixar o clube brasileiro em termos amigáveis. Em especial, por conta do alívio na folha salarial que significa, para o Vasco, a saída do experiente defensor. O cálculo é de que, com sua saída, o clube carioca deixe de gastar R$ 4,8 milhões até o fim do ano.