Dorival defende Vini Jr e afirma que o melhor está por vir

Treinador entende que esperam atuações da estrela brasileira igual ocorrem no Real Madrid, mas projeta melhor futebol no momento importante

Dorival Jr saiu em defesa dos atacantes Vini Jr, e de Rodrygo, que marcou o gol de empate contra a Seleção dos Estados Unidos, no último amistoso antes da estreia na Copa América.

“Cobram do Vinicius as atuações que ele tem no Real. Acho que isso acontecerá nos momentos mais importantes e decisivos da competição. Aguardemos e dar condições para esses garotos encontrarem o seu melhor. O Rodrygo evolui a cada momento. Quanto mais ele participar, mais importante será para a nossa equipe. Quanto mais ele tiver a bola nos pés, as possibilidades de jogadas importantes se ampliam”, disse Dorival Jr na entrevista coletiva.

Alisson é defendido por Dorival, que justifica a escolha do goleiro

Dorival, aliás, também defendeu o goleiro Alisson, criticado pelo gol de falta marcado por Pulisic. Por toda via, para a Copa América, o técnico contará com Bento, do Athletico-PR, e Rafael, do São Paulo.