De La Cruz desfalca o Flamengo pela primeira vez no Brasileirão

Uruguaio é ausência confirmada nesta quinta-feira (13/06), diante do Grêmio, no Maracanã Crédito: Jogada 10

O Flamengo conta com um desfalque importante no jogo diante do Grêmio. Afinal, De la Cruz está convocado para seleção do Uruguai nesta Data-Fifa e é ausência confirmada nos próximos compromissos da temporada. LEIA MAIS: Flamengo tem retrospecto excelente diante do Grêmio nos últimos 15 jogos

Desfalques do Flamengo Assim, De La Cruz se torna desfalque do Flamengo pela primeira vez no Brasileirão. O meio-campista atuou nas primeiras sete rodadas do campeonato. O uruguaio vem protagonizando boas atuações nesta temporada. Tite, por sinal, conta com muitos desfalques diante do Grêmio. Além de De La Cruz, Varela, Viña, Pulgar e Arrascaeta estão representando suas respectivas seleções na Data-Fifa e são ausências confirmadas em campo. Além disso, Ayrton Lucas e Allan, lesionados, também estão fora. Após uma passagem de seis anos pelo River Plate, De La Cruz chegou ao Flamengo em janeiro de 2024. O meia custou caro ao clube. Afinal, os dirigentes rubro-negros desembolsaram cerca de R$ 77,7 milhões pela contratação do uruguaio. O jogador tem contrato na Gávea até dezembro de 2028 e já tem mostrado muito resultado dentro de campo. .