VP do Vasco fala sobre balanço financeiro da 777: ‘Indícios evidentes de insolvência’

“A 777 tentou, de todas as formas, manter esse documento em sigilo no processo movido pela Change (Lending). Agora entendemos o motivo. Estamos olhando para os demonstrativos financeiros apresentados pela própria 777 em setembro de 2022. Está muito claro que a 777 tinha, à época, um patrimônio líquido negativo. Ou seja, mais obrigações do que ativos. São indícios evidentes de insolvência. Pior, está retratado um prejuízo considerável nos 12 meses anteriores ao balanço, o que corrobora a tese de que, além de insolvente, a 777 estava praticamente falida. Isso em 2022”, declarou o VP.

A diretoria do Cruz-Maltino entende, então, que os valores apresentados no arquivo dão indícios de que a empresa já vivia processo de insolvência à época em que comprou parte da SAF vascaína. O documento se refere a um dos processos que a 777 sofre na Justiça dos EUA – este, realizado pela “Change Lending”, empresa credora hipotecária licenciada pelo Estado. O vice-presidente jurídico do clube, Felipe Carregal, explica a situação.

“É um prejuízo de mais de R$ 3 bilhões, isso antes da Vasco SAF. E com um patrimônio líquido negativo superior a R$ 500 milhões. Foi nesse cenário que a 777 adquiriu 70% do futebol do Vasco por R$ 700 milhões – em dívidas. Isso explica, por exemplo, o empréstimo feito pela Vasco SAF para uma das sociedades da 777 no primeiro aporte e a tentativa de outro empréstimo no segundo aporte, o que só não ocorreu por resistência do Conselho Fiscal. Explica, também, a falta de investimentos em estrutura, apesar da obrigação contratual, e o não enfrentamento da dívida absorvida pela Vasco SAF”, finalizou Carregal.

A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu via medida cautelar, no dia 15 de maio, os efeitos do contrato de venda da SAF à 777 Partners. Dessa forma, o comando do futebol voltou para as mãos do clube associativo, que é presidido por Pedrinho.

Enquanto busca um comprador para vender os 31% já integralizados (dos 70%), a 777 aguarda, também, a arbitragem, a ser mediada pela Fundação Getúlio Vargas. Nela, haverá a tentativa da resolução do conflito entre as partes, mas ainda não há data programada para acontecer.

