Santos deixa o G4 da Série B pela primeira vez e escancara crise

Pela primeira vez desde o início da Série B, o Santos não está na zona de classificação para subir a elite nacional. Nesta terça-feira (11), o Mirassol venceu o Goiás por 1 a 0, atuando em casa e subiu para 17 pontos. O triunfo fez com que o time do interior de São Paulo ultrapasse o Peixe, que estacionou com 15 pontos e agora está na quinta posição.

Apesar de um começo bom de competição, o Santos engatou três derrotas seguidas (América-MG, Botafogo-SP e Novorizontino) com atuações abaixo do esperado. A situação é tão drástica que o presidente do clube, Marcelo Teixeira, chegou a admitir que pode rescindir alguns contratos no meio do ano e fazer uma reformulação no elenco já no segundo semestre.

Na última segunda-feira (10), o diretor de futebol, Alexandre Gallo, concedeu uma entrevista coletiva para tranquilizar os torcedores. Ele admitiu alguns erros na construção do plantel, mas garantiu que o Santos estará na elite do futebol nacional em 2025.

Assim, para tentar escancarar a crise, o Santos volta a campo contra o Operário, na sexta-feira (14), às 20h, em Ponta Grossa, pela décima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.