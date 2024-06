PSG quer dar o troco e tirar Vini Jr do Real Madrid

O PSG, contudo, sabe que a negociação está longe de ser considerada fácil. De toda maneira, está de olho em qualquer tipo de movimentação que permita avançar para contratar o brasileiro. Vini Jr chegaria com pompas de astro e para suprir a lacuna aberta com a saída de Mbappé.

De acordo com o jornal “As”, Vini Jr não deseja deixar o Real Madrid, assim como o clube não tem intenção de negociá-lo. Para piorar, as relações entre os clubes não são boas. Não apenas em relação à contratação de Mbappé, mas também por conta de posições divergentes na tentativa de criar a Superliga.

O atacante está com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. A Canarinho está no Grupo D e estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica. Em seguida, encara o Paraguai, no dia 28. Por fim, finaliza a participação na primeira fase diante da Colômbia, no dia 2 de julho.

