Pereira celebra vitória e classificação do Oita Trinita na Copa do Imperador

Após oito jogos sem vitória, o Oita Trinita venceu o Kogoshima por 1 a 0 e se classificou para próxima fase da Copa do Imperador, torneio tradicional do Japão. O gol do jogo foi marcado por Isa K aos 30 minutos do segundo tempo. No entanto, Pereira também se destacou muito em campo.

Afinal, o zagueiro iniciou como titular e protagonizou uma atuação segura. O brasileiro, que está próximo de completar 100 jogos pelo Oita Trinita, fez uma análise da vitória e da classificação.